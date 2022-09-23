AÖF kayıt yenileme ne zaman, nasıl yapılır, açıköğretim ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 2022 AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti son dönemde gündemde yer almaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nin açıköğretim fakültesinde eğitim alacak olan kişiler kayıtlarını belirlenen ücreti de yatırarak tamamlaması gerekiyor. Hal böyleyken ise "AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte AÖF kayıt takvimi ve detaylar.