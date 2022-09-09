AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL? 2022 Açıköğretim AÖF kayıt takvimi ve başvuru ücreti!

AÖF kayıtları devam ediyor. Öğrenci ve öğrenci adayları belirlenen tarih aralıklarında işlemlerini gerçekleştirecek. Öte yandan "2022 AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?" soruları da yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuruyla birlikte konuya dair tüm ayrıntılar kamuoyunun bilgisine sunulmuştu. Peki, AÖF kayıt nasıl ve ne zaman yapılır, ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar.