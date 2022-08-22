AÖF kayıtları başladı! Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF kayıtları nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

AÖF kayıtları 22 Ağustos Pazartesi bugün başladı. İlk kez kayıt yaptıracak adayların ödeyeceği tutarlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kayıt yaptıracak olanlar "AÖF kayıtları nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtları işlem bilgileri.