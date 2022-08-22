AÖF kayıtları başladı! Açıköğretim Fakültesi 2022 AÖF kayıtları nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

AÖF kayıtları 22 Ağustos Pazartesi bugün başladı. İlk kez kayıt yaptıracak adayların ödeyeceği tutarlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Kayıt yaptıracak olanlar "AÖF kayıtları nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıtları işlem bilgileri.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF çevrimiçi kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak; 26 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.
AÖF kayıtları "http://aoskayit.anadolu.edu.tr" adresinden e-devlet şifresi ile yapılacak.
KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?
İlk kez kayıt yaptıracak olan adayların ödeyeceği tutarlar resmi internet sitesinde belli oldu. İşte tutarlar:
AÖF KAYIT ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ