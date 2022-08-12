Haberler Yaşam Haberleri AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023
Giriş Tarihi: 12.8.2022 23:23

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri belli oldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri kayıt işlemlerini belirtilen tarihler aralığında yapacaklar. Adaylar bu nedenle; “AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte AÖF kayıtları takvimi 2022-2023.

AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023

"AÖF kayıtları ne zaman?" sorusunun yanıtı netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait kayıt takvimi açıklandı. Eğitim hayatına dışarıdan devam eden binlerce katılımcı bu nedenle internet üzerinden "AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023 takvimi.

AÖF KAYIT TAKVİMİ

AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM yeni kayıt işlemleri; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 26 Ağustos 2022 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt yenileme işlemleri ise 03 Ekim 2022 Pazartesi-17 Ekim 2022 Pazartesi arasında tamamlanacak.

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AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023
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