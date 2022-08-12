AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023

"AÖF kayıtları ne zaman?" sorusunun yanıtı netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait kayıt takvimi açıklandı. Eğitim hayatına dışarıdan devam eden binlerce katılımcı bu nedenle internet üzerinden "AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023 takvimi.