AÖF kayıtları ne zaman başlayacak? İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023

"AÖF kayıtları ne zaman?" sorusunun yanıtı netlik kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait kayıt takvimi açıklandı. Eğitim hayatına dışarıdan devam eden binlerce katılımcı bu nedenle internet üzerinden "AÖF kayıtları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Açıköğretim Fakültesi AÖF kayıt tarihleri 2022-2023 takvimi.
AÖF KAYIT TAKVİMİ
AÖF İkinci Üniversite kayıtları; 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.