AÖF kayıtları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları sona eriyor!

Anadolu Üniversitesinin 2026-2027 güz dönemi için 5 Ekim'de başlattığı kayıt yenileme sürecinde sona gelindi. Öğrencilerin ders seçimi, ödeme ve kayıt durumlarını kontrol etmesi gerekiyor. İkinci üniversite başvurularında ise işlemlerin tamamlanması için belirlenen son saat de üniversitenin duyurusunda yer aldı.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının güz dönemi kayıt takvimi bugün tamamlanıyor. Ders seçimini henüz yapmayan, dönem ücretini yatırmayan veya ikinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler için son işlem saatleri belli oldu.
AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim Pazartesi günü yani bugün saat 22.00'de sona eriyor. Ders seçimini tamamlayan öğrenciler için ödeme süresi ise saat 22.30'a kadar devam edecek.
AÖF ikinci üniversite başvuruları ise aynı gün saat 17.00'de kapanacak.
5 Ekim'de açılan kayıt yenileme ekranında 15 günlük sürenin sonuna gelindi. Güz döneminde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin ders seçimi ve ödeme aşamalarını belirtilen saatlere kadar tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmıyor.
Mevcut üniversite eğitimine yeni bir bölüm eklemek veya farklı bir alanda diploma sahibi olmak isteyenler için ikinci üniversite kayıtlarında da son gün yaşanıyor. 17 Ağustos 2026'da başlayan AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt süreci, 19 Ekim Pazartesi saat 17.00'de sona erecek.
Adayların çevrim içi başvuru işlemlerini tamamlaması, gerekli öğretim giderini ödemesi ve sistemdeki kayıt onayını gerçekleştirmesi gerekiyor.
Derslerine devam etmek isteyen açıköğretim öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerini Anadolu Üniversitesinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.
İşlemler şu sırayla tamamlanıyor:
Ders seçimi yapılmadığında ödeme bilgileri de oluşmadığı için öğrencilerin önce sistemdeki ders işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
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Kayıt işlemlerinde en çok dikkat edilmesi gereken aşamalardan biri de dönem ücretinin doğru şekilde yatırılması. Öğrencinin ödeyeceği tutar, seçtiği derslere ve ilgili programın ücretlendirme koşullarına göre sistemde gösteriliyor.
Ödemeler kredi kartı veya banka kartının yanı sıra Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabiliyor.
Anadolu Üniversitesinin akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavı için sınav merkezi tercihlerinin son günü de 19 Ekim 2026. Sınavlara farklı bir il veya merkezde katılmak isteyen öğrenciler, tercihlerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav merkezi tercihlerinde ise son tarih 6 Aralık olarak belirlendi.
Geleceğine İkinci Bir Şans, Kariyerine Güçlü Bir Adım: SON 1 GÜN! ⏳🎓 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite kayıtları için son gün! Hayallerine ve ilgi alanlarına en uygun 30 önlisans veya 20 lisans programından birini seç, değişime Açıköğretim ile başla https://t.co/LoRMRlC5iQ— Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (@AOFAnadolum) October 19, 2026