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Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:09 Son Güncelleme: 19.10.2026 15:11

AÖF kayıtları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları sona eriyor!

Anadolu Üniversitesi AÖF'de güz dönemi kayıtları için süre doluyor. Ders seçimi ve ödeme işlemlerini henüz tamamlamayan öğrencilerle ikinci üniversiteye kayıt yaptırmak isteyen adaylar için son gün geldi. Peki, AÖF kayıtları ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte, adım adım yapılaması gerekenler...

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AÖF kayıtları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları sona eriyor!
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Anadolu Üniversitesinin 2026-2027 güz dönemi için 5 Ekim'de başlattığı kayıt yenileme sürecinde sona gelindi. Öğrencilerin ders seçimi, ödeme ve kayıt durumlarını kontrol etmesi gerekiyor. İkinci üniversite başvurularında ise işlemlerin tamamlanması için belirlenen son saat de üniversitenin duyurusunda yer aldı.

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının güz dönemi kayıt takvimi bugün tamamlanıyor. Ders seçimini henüz yapmayan, dönem ücretini yatırmayan veya ikinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler için son işlem saatleri belli oldu.

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim Pazartesi günü yani bugün saat 22.00'de sona eriyor. Ders seçimini tamamlayan öğrenciler için ödeme süresi ise saat 22.30'a kadar devam edecek.

AÖF ikinci üniversite başvuruları ise aynı gün saat 17.00'de kapanacak.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN SONA ERECEK?

5 Ekim'de açılan kayıt yenileme ekranında 15 günlük sürenin sonuna gelindi. Güz döneminde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin ders seçimi ve ödeme aşamalarını belirtilen saatlere kadar tamamlaması gerekiyor. Anadolu Üniversitesinin duyurusuna göre fakülte tarafından otomatik ders ataması yapılmıyor.

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AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Mevcut üniversite eğitimine yeni bir bölüm eklemek veya farklı bir alanda diploma sahibi olmak isteyenler için ikinci üniversite kayıtlarında da son gün yaşanıyor. 17 Ağustos 2026'da başlayan AÖF ikinci üniversite başvuru ve kayıt süreci, 19 Ekim Pazartesi saat 17.00'de sona erecek.

Adayların çevrim içi başvuru işlemlerini tamamlaması, gerekli öğretim giderini ödemesi ve sistemdeki kayıt onayını gerçekleştirmesi gerekiyor.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

Derslerine devam etmek isteyen açıköğretim öğrencileri, kayıt yenileme işlemlerini Anadolu Üniversitesinin Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirebiliyor.

İşlemler şu sırayla tamamlanıyor:

  1. aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine öğrenci şifresi veya e-Devlet bilgileriyle giriş yapılır.
  2. Öğrenci Bilgi Sistemi'ndeki Ders Ekle/Sil bölümü açılır.
  3. Güz döneminde alınacak dersler seçilir.
  4. Ders seçiminin ardından oluşan kayıt yenileme bedeli görüntülenir.
  5. Belirlenen tutar uygun ödeme kanallarından yatırılır.
  6. İşlem sonrasında Kayıt Bilgi ekranından kaydın yenilenip yenilenmediği kontrol edilir.

Ders seçimi yapılmadığında ödeme bilgileri de oluşmadığı için öğrencilerin önce sistemdeki ders işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Kayıt işlemlerinde en çok dikkat edilmesi gereken aşamalardan biri de dönem ücretinin doğru şekilde yatırılması. Öğrencinin ödeyeceği tutar, seçtiği derslere ve ilgili programın ücretlendirme koşullarına göre sistemde gösteriliyor.

Ödemeler kredi kartı veya banka kartının yanı sıra Ziraat Bankası ATM'leri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılabiliyor.

AÖF SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesinin akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavı için sınav merkezi tercihlerinin son günü de 19 Ekim 2026. Sınavlara farklı bir il veya merkezde katılmak isteyen öğrenciler, tercihlerini Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol edebiliyor. Güz dönemi dönem sonu sınavı için sınav merkezi tercihlerinde ise son tarih 6 Aralık olarak belirlendi.

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