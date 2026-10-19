AÖF kayıtları ne zaman, saat kaçta bitiyor? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları sona eriyor!

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılının güz dönemi kayıt takvimi bugün tamamlanıyor. Ders seçimini henüz yapmayan, dönem ücretini yatırmayan veya ikinci üniversite fırsatından yararlanmak isteyenler için son işlem saatleri belli oldu.

AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 19 Ekim Pazartesi günü yani bugün saat 22.00'de sona eriyor. Ders seçimini tamamlayan öğrenciler için ödeme süresi ise saat 22.30'a kadar devam edecek.

AÖF ikinci üniversite başvuruları ise aynı gün saat 17.00'de kapanacak.