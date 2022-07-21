Haberler Yaşam Haberleri AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu!
Giriş Tarihi: 21.7.2022 09:43 Son Güncelleme: 21.7.2022 09:44

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Ağustos ayında başlayacak olan kayıt işlemleri için geri sayım sürüyor. İlk kez kayıt yaptıracak olanlar ile kayıt yenileme yapacak olanlar “AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri!

AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu!

AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 2022-2023 Yeni dönem için kayıt olacaklar ya da ikinci üniversite okuyup kayıt yenileme işlemleri yapacak olanlar "AÖF kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?

İkinci Üniversite: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi

- ÖSYS Yeni Kayıt* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

ANADOLUYÖS: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi

Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama* YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022

KAYIT YENİLEME: 3 Ekim - 17 Ekim 2022

AÖF KAYIT VE DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve sonradan itiraz edemez.

Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.

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Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.

Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.

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AÖF kayıtları ne zaman yapılacak? 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri duyuruldu!
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