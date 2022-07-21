AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 2022-2023 Yeni dönem için kayıt olacaklar ya da ikinci üniversite okuyup kayıt yenileme işlemleri yapacak olanlar "AÖF kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.
AÖF KAYITLARI NE ZAMAN?
İkinci Üniversite: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
ANADOLUYÖS: 22 Ağustos 2022 Pazartesi - 17 Ekim 2022 Pazartesi
Ek Yerleştirme - Dikey Geçiş* ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Sağlık Lisans Tamamlama* YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
Yatay Geçiş: 12 Eylül - 16 Eylül 2022
Yatay Geçiş Ders Ekleme: 10 Ekim - 17 Ekim 2022
KAYIT YENİLEME: 3 Ekim - 17 Ekim 2022
Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.
Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya yeni ders ekleyebilecektir.