AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. 2022-2023 Yeni dönem için kayıt olacaklar ya da ikinci üniversite okuyup kayıt yenileme işlemleri yapacak olanlar "AÖF kayıtları ve kayıt yenileme ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Bu başlık altından; 2022-2023 AÖF kayıtları ve kayıt yenileme tarihleri bilgilerine ulaşabilirsiniz.