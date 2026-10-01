Haberler Yaşam Haberleri AÖF SINAV TARİHLERİ 2026-2027 | AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF Sınav Takvimi Belli Oldu!
Giriş Tarihi: 1.10.2026 13:20

AÖF SINAV TARİHLERİ 2026-2027 | AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF Sınav Takvimi Belli Oldu!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimi belli oldu. Güz ve bahar döneminde yapılacak oturumlara hazırlanan öğrenciler, AÖF vize ve final sınavlarının ne zaman yapılacağını incelemeye başladı. İşte, 2026-2027 AÖF sınav takviminin ayrıntıları...

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AÖF SINAV TARİHLERİ 2026-2027 | AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF Sınav Takvimi Belli Oldu!
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2025-2026 eğitim öğretim dönemi, yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla geride kaldı. Anadolu Üniversitesi'nin yeni akademik takvimi yayımlamasıyla birlikte 2026-2027 döneminde yapılacak vize, final ve yaz okulu sınavlarının tarihleri de belli oldu.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılında güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre öğrenciler, güz döneminin ilk sınavlarına Aralık ayının ilk hafta sonunda katılacak.

Güz dönemi 17 Ocak 2027'ye kadar devam ediyor. Ara sınavların ardından dönem sonu oturumlarıyla birlikte güz yarıyılı tamamlanacak.

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AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz dönemi dönem sonu sınavları 16-17 Ocak 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Böylece öğrenciler, Aralık ayındaki vize sınavlarının ardından yaklaşık bir ay sonra final oturumlarına katılacak.

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AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI HANGİ TARİHTE?

Bahar dönemi 8 Şubat 2027 tarihinde başlayacak ve 30 Mayıs'a kadar sürecek. Bu dönemin ara sınavları 10-11 Nisan 2027 tarihlerinde uygulanacak.

Bahar dönemi final sınavları ise 29-30 Mayıs 2027 tarihlerinde yapılacak.

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AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

2026-2027 öğretim yılı yaz okulu 5 Temmuz'da başlayacak ve 21 Ağustos 2027 tarihinde sona erecek. Yaz okulu sınavı da 21 Ağustos 2027 Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanıyor.

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AÖF SINAV TARİHLERİ 2026-2027 | AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF Sınav Takvimi Belli Oldu!
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