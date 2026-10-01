AÖF SINAV TARİHLERİ 2026-2027 | AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? AÖF Sınav Takvimi Belli Oldu!

2025-2026 eğitim öğretim dönemi, yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla geride kaldı. Anadolu Üniversitesi'nin yeni akademik takvimi yayımlamasıyla birlikte 2026-2027 döneminde yapılacak vize, final ve yaz okulu sınavlarının tarihleri de belli oldu.
2026-2027 eğitim öğretim yılında güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 tarihlerinde yapılacak. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı akademik takvime göre öğrenciler, güz döneminin ilk sınavlarına Aralık ayının ilk hafta sonunda katılacak.
Güz dönemi 17 Ocak 2027'ye kadar devam ediyor. Ara sınavların ardından dönem sonu oturumlarıyla birlikte güz yarıyılı tamamlanacak.