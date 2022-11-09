Haberler Yaşam Haberleri AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri takvimi yayında!
Giriş Tarihi: 9.11.2022 09:54

AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri takvimi yayında!

Anadolu Üniversitesi bünyesinde eğitim almakta olan vatandaşlar AÖF sınav tarihleri araştırmasına çıktı. Güz dönemi kapsamında sınavlara katılım sağlayacak olan binlerce öğrenci Kasım ayının da gelmesiyle beraber “Açıköğretim AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Önlisans ve Lisans eğitimi alan öğrenciler şimdi detayları araştırıyor. Peki, 2022-2023 Açıköğretim AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte tüm bu detaylar.

AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri takvimi yayında!

AÖF sınavları için geri sayım başlarken, adaylar sınavların yapılacağı tarih ve gün hakkında araştırmaları hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları takvimi belli oldu. Adaylar sınav yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecek olup öte yandan "AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorularına da yanıt arıyor. İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri takvimi.

AÖF sınav tarihleri takvimi 2022 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte, online mı?

AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.

Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihinde organize edilecek.

AÖF sınav tarihleri takvimi 2022 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte, online mı?

Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere yönelik ara sınav ve dönem sonu sınavları düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesinin sınav uygulamasında telafi veya bütünleme sınavı bulunmuyor. Başarısız olan öğrenciler için dönem sonunda yaz okulu sınavları yapılıyor.

AÖF sınav tarihleri takvimi 2022 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte, online mı?

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

AÖF sınav tarihleri takvimi 2022 2023: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları ne zaman, hangi tarihte, online mı?

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

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AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri takvimi yayında!
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