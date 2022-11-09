AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri takvimi yayında!

AÖF sınavları için geri sayım başlarken, adaylar sınavların yapılacağı tarih ve gün hakkında araştırmaları hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları takvimi belli oldu. Adaylar sınav yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecek olup öte yandan "AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorularına da yanıt arıyor. İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri takvimi.
Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.
Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihinde organize edilecek.
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.