AÖF sınav tarihleri ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? 2022-2023 Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi sınav tarihleri takvimi yayında!

AÖF sınavları için geri sayım başlarken, adaylar sınavların yapılacağı tarih ve gün hakkında araştırmaları hızlandırdı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınavları takvimi belli oldu. Adaylar sınav yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecek olup öte yandan "AÖF sınavları ne zaman yapılacak ve online mı olacak?" sorularına da yanıt arıyor. İşte 2022-2023 AÖF sınav tarihleri takvimi.