AÖF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF sınav tarihleri takvimi gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören vatandaşlar, AÖF güz dönemi ara ve final sınavları için geri sayıma geçti. Bu kapsamda AÖF öğrencileri, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan akademik takvim ile belli olmuştu. Adaylar sınav giriş yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2022-2023 AÖF sınav tarihleri takvimi.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF 2022-2023 eğitim öğretim yılı güz ve bahar dönemi sınav takvimi yayınlandı. Böylece Anadolu Üniversitesi ara sınav ve dönem sonu final sınavı tarihleri belli oldu.
Güz Dönemi ara (vize) sınavları 10-11 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak.
Güz Dönemi Dönem sonu (final) sınavları 21-22 Ocak 2023 tarihinde organize edilecek.
Açıköğretim Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilere yönelik ara sınav ve dönem sonu sınavları düzenlenecek.
Anadolu Üniversitesi, telafi veya bütünleme sınavı yapmamaktadır. Başarısız olan öğrencilerin, dönem sonunda yaz okulu sınavlarına katılmaları gerekmektedir.
Bahar Dönemi Ara sınavları 15-16 Nisan 2023
Bahar Dönemi Dönem sonu sınavları 27-28 Mayıs 2023
Yaz Okulu Sınavı 19 Ağustos 2023
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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