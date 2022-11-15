AÖF sınav tarihleri takvimi 2022-2023: Anadolu Üniversitesi güz dönemi AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖF sınav tarihleri takvimi gündemdeki yerini aldı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören vatandaşlar, AÖF güz dönemi ara ve final sınavları için geri sayıma geçti. Bu kapsamda AÖF öğrencileri, bir yandan sınav hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da AÖF sınav tarihleri araştırması yapıyor. AÖF sınav tarihleri, Anadolu Üniversitesi tarafından paylaşılan akademik takvim ile belli olmuştu. Adaylar sınav giriş yerlerini kurum tarafından yapılacak olan açıklama ile öğrenebilecek. Peki, AÖF sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2022-2023 AÖF sınav tarihleri takvimi.