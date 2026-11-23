2026-2027 eğitim öğretim yılı güz döneminde ara sınavlara katılacak AÖF öğrencileri için Aralık ayında sınav heyecanı yaşanacak. Anadolu Üniversitesinin akademik takviminde vize ve dönem sonu oturumlarına ayrılan tarihler açıklanırken, öğrencilerin sınava girecekleri bina ve salon bilgileri de giriş belgeleri üzerinden öğrenilebilecek.
Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026-2027 akademik takvimine göre, Açıköğretim Fakültesi güz dönemi ara sınavları 5-6 Aralık 2026 Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler, iki gün boyunca kendilerine ayrılan oturumlarda sorumlu oldukları derslerin sınavlarına katılacak.
Üniversitenin ilan ettiği takvimde ocak ayındaki final oturumlarının tarihleri de kesinleşti.
Açıköğretim Fakültesi sınavları, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum düzeninde uygulanıyor. Anadolu Üniversitesinin sınav esaslarına göre sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00'te başlıyor.
Öğrencilerin hangi gün ve saatte sınava katılacağı, kendileri için düzenlenen giriş belgesinde belirtilecek.
Aralık ayındaki vize oturumlarına katılacak öğrencilerin sınav yerleri, Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanacak fotoğraflı giriş belgeleriyle duyurulması bekleniyor. Üniversitenin sınav uygulamasına göre belgeler, sınav tarihinden yaklaşık bir hafta önce öğrenci sisteminden erişime açılıyor.
Öğrenciler, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak sınav belgelerini görüntüleyebilecek.
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 16-17 Ocak 2027 Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek.
2026-2027 eğitim öğretim yılına ait diğer sınav tarihleri ise şöyle: