AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Açıköğretim Fakültesi sınavları, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum düzeninde uygulanıyor. Anadolu Üniversitesinin sınav esaslarına göre sabah oturumları 09.30'da, öğleden sonraki oturumlar ise 14.00'te başlıyor.

Öğrencilerin hangi gün ve saatte sınava katılacağı, kendileri için düzenlenen giriş belgesinde belirtilecek.