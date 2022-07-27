AÖF taban puanları 2022! 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

27 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri ile AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları en çok araştırılanlar arasında yer aldı. 2 ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri tercih edecek adaylar Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF bölümleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 AÖF taban puanları, açıköğretim bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması
İşte 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF bölümleri ve taban puanları
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sosyal Hizmet (Açıköğretim)
|EA
|500+13
500+13
500+13
500+13
|513
513
513
513
|478.510
458.000
442.557
364.000
|236,87018
267,86320
261,14935
262,14837
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim)
|EA
|500+13
200+5
400+10
750+19
|19
205
82
78
|Dolmadı
965.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,93255
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Felsefe (Açıköğretim)
|EA
|400+10
250+7
400+10
750+19
|69
257
135
106
|Dolmadı
968.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,45413
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
800+20
1000+25
1000+25
|181
820
794
541
|Dolmadı
956.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
211,54958
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|400+10
200+5
400+10
1500+38
|64
205
167
163
|Dolmadı
913.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
216,44567
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İktisat (Açıköğretim)
|EA
|150+4
—
—
—
|17
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
|EA
|800+20
700+18
1000+25
2000+50
|291
718
637
562
|Dolmadı
862.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
220,94685
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|İşletme (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|46
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Maliye (Açıköğretim)
|EA
|500+13
300+8
500+13
2000+50
|70
308
232
188
|Dolmadı
926.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
215,15614
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|1600+40
1750+44
1750+44
1500+38
|788
1.794
1794
1538
|Dolmadı
792.000
742.984
609.000
|Dolmadı
227,04681
227,50391
232,18138
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
|EA
|900+23
900+23
1000+25
2000+50
|301
923
828
821
|Dolmadı
941.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
213,54252
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
(İngilizce)
|EA
|150+4
—
—
—
|14
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Sosyoloji (Açıköğretim)
|EA
|1000+25
1000+25
1000+25
2000+50
|282
1.025
932
911
|Dolmadı
932.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,56011
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|600+15
400+10
500+13
2000+50
|82
410
321
312
|Dolmadı
950.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
212,37175
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim)
|EA
|150+4
—
—
—
|30
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim)
|EA
|400+10
300+8
500+13
1000+25
|117
308
265
273
|Dolmadı
857.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
221,43015
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Eskişehir)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim)
|EA
|600+15
600+15
800+20
1000+25
|208
615
531
511
|Dolmadı
876.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
219,80619
Dolmadı
Dolmadı
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
(Açıköğretim)
|SÖZ
|400+10
—
—
—
|410
—
—
—
|507.989
—
—
—
|228,57150
—-
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2500+63
2500+63
2750+69
2500+63
|2563
2.563
2819
2563
|558.809
639.000
630.867
549.000
|209,68527
231,67387
247,25893
253,38959
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir) (Devlet)
|Tarih
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2400+60
3000+75
3000+75
2500+63
|1091
2.313
3075
2563
|Dolmadı
—
820.768
716.000
|Dolmadı
—
223,68743
236,94280
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(Eskişehir)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Açıköğretim)
|SÖZ
|2800+70
4000+100
4000+100
3000+75
|1195
2.613
3846
3075
|Dolmadı
—
Dolmadı
749.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
233,81726
2 YILLIK AÖF BÖLÜMLERİ
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Adalet
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1700+43
|923
1.743
|273,77697
270,38823
|546.743
713.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1000+25
1100+28
|1025
1128
|257,23487
260,17623
|710.125
815.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
—
|615
—
|252,66150
—
|762.394
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1200+30
1500+38
|1230
1538
|243,90832
246,63060
|866.036
966.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Özel Güvenlik ve Koruma
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|250+7
200+5
|257
205
|242,44366
249,15529
|883.283
937.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1200+30
1500+38
|1230
1538
|240,76077
237,10454
|902.838
1.079.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|2800+70
3000+75
|2870
3075
|233,02218
236,53720
|993.928
1.086.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim-Ücretli)
|TYT
|1200+30
1300+33
|1230
1333
|230,00779
232,10915
|1.031.151
1.141.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
(Açıköğretim)
|TYT
|800+20
800+20
|820
820
|229,29801
226,11165
|1.040.104
1.218.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Spor Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
600+15
|513
615
|227,57883
226,30871
|1.062.108
1.216.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
(Açıköğretim)
|TYT
|1700+43
1800+45
|1743
1845
|225,72292
219,14185
|1.086.478
1.312.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat
(Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|300+8
500+13
|308
513
|225,47341
225,14215
|1.089.817
1.231.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
700+18
|615
718
|222,69315
216,67079
|1.126.976
1.345.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|221,51492
214,32165
|1.143.120
1.377.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1200+30
|1128
1230
|220,05708
218,45970
|1.162.616
1.321.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Aşçılık
(Açıköğretim)
|TYT
|1500+38
1700+43
|1538
1743
|217,11015
213,03677
|1.201.924
1.394.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Lojistik
(Açıköğretim)
|TYT
|850+22
900+23
|872
9+23
|217,10611
215,63043
|1.201.971
1.359.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
—
|615
—
|215,85175
—
|1.218.695
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Açıköğretim)
|TYT
|900+23
1000+25
|923
1025
|215,74898
208,85638
|1.220.113
1.452.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1500+38
|1435
1538
|214,57803
211,44784
|1.236.119
1.416.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
(Açıköğretim)
|TYT
|200+5
200+5
|205
205
|213,93089
207,36526
|1.245.126
1.473.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|4010
4010
|213,36161
205,80514
|1.253.273
1.496.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim)
|TYT
|1450+37
1500+38
|1487
1538
|212,44744
207,37186
|1.266.001
1.473.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Yerel Yönetimler
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
500+13
|410
513
|212,34716
208,61597
|1.267.391
1.456.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
(Açıköğretim)
|TYT
|400+10
400+10
|410
410
|212,20081
212,69362
|1.269.444
1.399.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim)
|TYT
|1400+35
1500+38
|1435
1538
|211,34929
208,23023
|1.281.496
1.461.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim)
|TYT
|1000+25
1000+25
|1025
1.025
|208,40383
203,30575
|1.324.893
1.531.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim)
|TYT
|300+8
300+8
|308
38
|206,59887
202,55029
|1.352.131
1.542.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|206,54404
206,30312
|1.352.943
1.488.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim)
|TYT
|650+17
700+18
|667
718
|206,53361
206,34253
|1.353.122
1.488.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı
(Açıköğretim)
|TYT
|600+15
600+15
|615
615
|206,22679
206,05606
|1.357.768
1.492.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim)
|TYT
|500+13
400+10
|513
410
|204,46048
205,24736
|1.384.844
1.504.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Marka İletişimi
(Açıköğretim)
|TYT
|450+12
500+13
|462
513
|200,75265
197,63103
|1.441.774
1.612.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim)
|TYT
|2550+64
2500+63
|2614
2563
|199,96977
199,36017
|1.453.767
1.588.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim)
|TYT
|1100+28
1000+25
|1128
1025
|199,91150
197,75838
|1.454.605
1.610.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim)
|TYT
|5700+143
6000+150
|5843
6.150
|199,38987
201,49896
|1.462.697
1.558.000
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi
(Eskişehir) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim)
|TYT
|3400+85
3400+85
|3485
3485
|198,39741
194,37938
|1.477.686
1.654.000