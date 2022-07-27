AÖF taban puanları 2022! 2 ve 4 yıllık AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

27 Temmuz'da başlayan YKS tercihleri ile AÖF taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları en çok araştırılanlar arasında yer aldı. 2 ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümleri tercih edecek adaylar Anadolu Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı, 2 yıllık ve 4 yıllık Anadolu Üniversitesi AÖF bölümleri nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 AÖF taban puanları, açıköğretim bölümlerinin kontenjanları ve başarı sıralaması