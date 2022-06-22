AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yaz okulu sınavı hakkında da açıklama yapılmış olup sınav için Ağustos ayı işaret edilmişti. AÖF yaz okulu kayıtları ise Haziran ayının son haftası başlayacak. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte bilgiler…
2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. AÖF Yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacaktır.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.
Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor
AÖF bütünleme bulunmuyor. Final sınavlarından başarılı sonuç alamayan öğrenciler yaz okulu ile derslerini geçebilirler.
Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.