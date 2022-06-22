AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yaz okulu sınavı hakkında da açıklama yapılmış olup sınav için Ağustos ayı işaret edilmişti. AÖF yaz okulu kayıtları ise Haziran ayının son haftası başlayacak. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte bilgiler…