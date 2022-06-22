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Giriş Tarihi: 22.6.2022 01:02

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri 2022

AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri AÖF yaz okulu sınav takvimi merak ediyor. En son bahar dönemi final sınavlarının sonuçları açıklanmıştı. Şimdi ise gözler yaz okulu kayıt tarihine çevrildi. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Peki AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri 2022

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yaz okulu sınavı hakkında da açıklama yapılmış olup sınav için Ağustos ayı işaret edilmişti. AÖF yaz okulu kayıtları ise Haziran ayının son haftası başlayacak. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman, hangi gün yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. İşte bilgiler…

AÖF YAZ OKULU KAYIT VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

2021-2022 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıtları 27 Haziran- 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak. AÖF Yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

Yaz okulu sınav merkez tercih değişikliği 02-03-04 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacaktır.

Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür.

AÖF YAZ OKULU SINAVI KAÇ SORU OLACAK?

Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor

AÖF BÜTÜNLEME VAR MI?

AÖF bütünleme bulunmuyor. Final sınavlarından başarılı sonuç alamayan öğrenciler yaz okulu ile derslerini geçebilirler.

AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir.

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AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri 2022
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