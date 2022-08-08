AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başlarken Anadolu Üniversitesi üzerinden eğitim görmekte olan açıköğretim öğrencileri sınav giriş belgesi için sorgulamalarına başladı. Sınav, 13 Ağustos tarihinde gerçekleşirken öte yandan "AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler Anadolu Üniversitesi'nde! İşte 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ile sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...