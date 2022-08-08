AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başlarken Anadolu Üniversitesi üzerinden eğitim görmekte olan açıköğretim öğrencileri sınav giriş belgesi için sorgulamalarına başladı. Sınav, 13 Ağustos tarihinde gerçekleşirken öte yandan "AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak, sorgulama nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. Gözler Anadolu Üniversitesi'nde! İşte 2022 AÖF yaz okulu sınav tarihleri ile sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2021-2022 Öğretim Yılı yaz okulu sınav tarihi belli oldu. Üniversitenin akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu sınavı, 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.
AÖF YAZ OKULU SINAVI ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?
2021-2022 Öğretim Yılı AÖF yaz okulu sınavı, yüz yüze olarak gerçekleştirilecek.
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi yaz okulu başarı değerlendirmesi, tek sınav üzerinden yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Geçme notu 35'tir. 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.
AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?
Yaz okulu sınavı için giriş yerleri bekleniyor. Sorgulama işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden gerçekleşiyor!
AÖF AÖS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ