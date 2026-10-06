AÖL 1. dönem sınav takvimi 2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin beklediği tarih belli oldu. AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başlarken, öğrenciler sınav giriş süreci ve uygulanacak sınav türleriyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İkinci dönem sınavları, belirlenen takvim doğrultusunda yüz yüze yazılı sınavlar ve e-sınav yöntemiyle yapılacak.