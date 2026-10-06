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Giriş Tarihi: 6.10.2026 10:22

AÖL 1. dönem sınav takvimi 2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin beklediği 2. dönem sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılacak sınavların tarihleri belli olurken, öğrenciler sınavlara hazırlıklarını buna göre planlamaya başladı. AÖL 2. dönem sınavları yüz yüze yazılı ve e-sınav olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilecek. İşte AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

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AÖL 1. dönem sınav takvimi 2026 | Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?
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MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin beklediği tarih belli oldu. AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başlarken, öğrenciler sınav giriş süreci ve uygulanacak sınav türleriyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İkinci dönem sınavları, belirlenen takvim doğrultusunda yüz yüze yazılı sınavlar ve e-sınav yöntemiyle yapılacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları

1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINIR?


Adaylar, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

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1. DÖNEM AÖL E-SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem e-Sınavı 28 Kasım 2026– 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını 21 Ocak 2027 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ve/veya https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adresinden öğreneceklerdir

#AÖL

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AÖL 1. dönem sınav takvimi 2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?
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