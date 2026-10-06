AÖL 1. dönem sınav takvimi 2026 | Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları ne zaman?

MEB'in açıkladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı sınav takvimiyle birlikte Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin beklediği tarih belli oldu. AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başlarken, öğrenciler sınav giriş süreci ve uygulanacak sınav türleriyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı. İkinci dönem sınavları, belirlenen takvim doğrultusunda yüz yüze yazılı sınavlar ve e-sınav yöntemiyle yapılacak.
Açık Öğretim Lisesi 2026-2027 eğitim öğretim yılı 1. dönem yüz yüze sınavları
1. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00'da
2. Oturum: 20 Aralık 2026 Pazar günü Türkiye saati ile 14.00'te yapılacaktır.
Adaylar, 25 Kasım 2026 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.
Açık Öğretim Kurumları 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem e-Sınavı 28 Kasım 2026– 18 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, sınav sonuçlarını 21 Ocak 2027 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ve/veya https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adresinden öğreneceklerdir