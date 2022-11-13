Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Söz konusu sınava katılacak adaylar ise bu nedenle "Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; AÖL sınavları yüz yüze mi online mı olacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2022-2023.
AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.
Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.
Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.
AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.
Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.
Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.