Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Söz konusu sınava katılacak adaylar ise bu nedenle "Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; AÖL sınavları yüz yüze mi online mı olacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2022-2023.