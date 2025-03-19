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Giriş Tarihi: 19.3.2025 11:22 Son Güncelleme: 19.3.2025 11:26

AÖL 2. DÖNEM SINAV GÜNLERİ: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

AÖL sınav takvimine göre 2. dönem sınavları Mart ayında uygulanacak. Lise eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını hızlandırmış durumda. Öğrenciler sınav tarihleri ve saatleri kontrol etmek içim aolweb.meb.gov.tr adresini sık sık ziyaret ediyor. Öğrenciler, siteye giriş yaptıktan sonra sınav yerlerini ve oturum bilgilerini içeren giriş belgelerini görüntüleyebilir ve yazdırabilirler. Peki; AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

AÖL 2. DÖNEM SINAV GÜNLERİ: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, Mart ayında yapılacak olan bu sınavlara katılmadan önce sınav giriş yerlerini aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek ve her oturum yaklaşık 40 dakika sürecek. Peki; 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belegesi nasıl ve nereden görüntülenir?

AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ

1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 10.00'da,

2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te,

3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.

Sınav sonuçları, 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 AÖL 2.dönem sınav kılavuzu doğrultusunda, AÖL sınav giriş belgesi erişime açıldı.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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AÖL 2. DÖNEM SINAV GÜNLERİ: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
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