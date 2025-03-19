AÖL 2. DÖNEM SINAV GÜNLERİ: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, Mart ayında yapılacak olan bu sınavlara katılmadan önce sınav giriş yerlerini aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek ve her oturum yaklaşık 40 dakika sürecek. Peki; 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belegesi nasıl ve nereden görüntülenir?