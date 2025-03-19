AÖL 2. DÖNEM SINAV GÜNLERİ: Açık lise AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler, Mart ayında yapılacak olan bu sınavlara katılmadan önce sınav giriş yerlerini aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecekler. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları üç oturumda gerçekleştirilecek ve her oturum yaklaşık 40 dakika sürecek. Peki; 2025 AÖL 2. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belegesi nasıl ve nereden görüntülenir?
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 10.00'da,
2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te,
3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.
Sınav sonuçları, 21 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencileri, 22-23 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları için fotoğraflı sınav giriş belgelerini, öğrenci veya T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" adresinden alabilecek.