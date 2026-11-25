AÖL YAZILI SINAVLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Açık lisede 11 ve daha fazla ders seçen öğrenciler için birinci dönem yazılı sınavı 20 Aralık Pazar günü uygulanacak. Ayrıca MEB'in belirlediği özel durumları bulunan bazı öğrenci grupları da basılı evrakla gerçekleştirilecek sınavlara katılacak.

Yazılı sınava girecek adayların fotoğraflı giriş belgeleri ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren alınabilecek.