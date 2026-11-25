2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Açık Öğretim Lisesi e-Sınavlarına katılacak öğrenciler için belge alma aşamasına gelindi. MEB tarafından belirlenen takvim doğrultusunda adaylar, fotoğraflı giriş evraklarına öğrenci sistemi üzerinden ulaşabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı birinci dönem Açık Öğretim Lisesi e-Sınav giriş belgeleri 25 Kasım Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. Kasım ayının ilk yarısında randevusunu alan öğrenciler, kendilerine ayrılan sınav merkezini ve oturum bilgilerini sistem üzerinden öğrenebiliyor.
Açık lise öğrencileri, sınava katılım için gerekli belgeyi MEB'in Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden temin edebiliyor.
AÖL e-Sınav giriş belgesi alma adımları:
AÖL öğrenci giriş ekranını açın.
Öğrenci numaranız veya T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle sisteme giriş yapın.
Öğrenci Genel Bilgileri bölümündeki Sınav Giriş Belgesi ekranına ulaşın.
Fotoğraflı belgenizi görüntüleyerek sınav merkezi, tarih ve saat bilgilerini inceleyin.
Belgenizin çıktısını alarak sınav gününde yanınızda bulundurun.
GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Açık Öğretim Lisesi birinci dönem e-Sınavları 28 Kasım ile 18 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, daha önce seçtikleri randevuya göre kendilerine ayrılan gün ve saatte bilgisayar üzerinden sınava katılacak.
Uygulama, MEB tarafından belirlenen e-Sınav merkezlerinde yapılacak.
Açık lisede 11 ve daha fazla ders seçen öğrenciler için birinci dönem yazılı sınavı 20 Aralık Pazar günü uygulanacak. Ayrıca MEB'in belirlediği özel durumları bulunan bazı öğrenci grupları da basılı evrakla gerçekleştirilecek sınavlara katılacak.
Yazılı sınava girecek adayların fotoğraflı giriş belgeleri ise 15 Aralık 2026 tarihinden itibaren alınabilecek.
Sınav merkezinin bulunduğu bina ve adayın oturum bilgileri, Açık Öğretim Lisesi öğrenci ekranında yer alan fotoğraflı giriş belgesinden öğrenilebiliyor.
Adaylar işlemlerini aolweb.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilir. Sınav programına ilişkin yeni bilgilendirmeler için MEB'in aol.meb.gov.tr adresindeki resmi duyuruları da kontrol edilebilir.