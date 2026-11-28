Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1. dönem e-Sınavları için hazırlıklarını tamamladı. Sınav giriş belgelerine erişen öğrenciler, kendilerine tanımlanan randevu saatinde sınav merkezlerinde hazır bulunacak. Açık lise öğrencileri için sınav süresi, oturum bilgileri ve uygulanacak kurallar da belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığının 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem e-Sınavları 28 Kasım 2026 Cumartesi günü başladı. Elektronik ortamda gerçekleştirilecek sınavlar, 18 Ocak 2027 tarihine kadar devam edecek.
AÖL 1. dönem e-Sınav giriş belgeleri, 25 Kasım 2026 tarihinde öğrencilerin erişimine açıldı. Randevu işlemlerini tamamlayan adaylar, sınav yeri ve saatlerini gösteren fotoğraflı belgelerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden alabilecek.
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Ardından "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesindeki "e-Sınav Giriş Belgesi" bölümünden "Sınav Bilgilerini Yazdır" seçeneğini kullanarak belgelerini görüntüleyebilecek.
AÖL e-Sınavlarında öğrencilere her bir ders için 10 soru yöneltilecek. Milli Eğitim Bakanlığının uygulama kılavuzuna göre her sınav oturumu için 120 dakika süre verilecek.
Bilgisayar üzerinden yapılacak sınavlarda adaylar, soruları kendilerine ayrılan ekranlardan yanıtlayacak.