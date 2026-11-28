Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 1. dönem e-Sınavları için hazırlıklarını tamamladı. Sınav giriş belgelerine erişen öğrenciler, kendilerine tanımlanan randevu saatinde sınav merkezlerinde hazır bulunacak. Açık lise öğrencileri için sınav süresi, oturum bilgileri ve uygulanacak kurallar da belli oldu.