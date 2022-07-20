AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2022: AÖL sınav girişi nasıl ve nereden yapılır? MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. Dönem online sınav giriş linki

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları, Temmuz ayında yapılacak. 20 Temmuz Çarşamba günü başlayan AÖL sınavları, 29 Temmuz tarihinde sona erecek. Liseyi açıktan bitirmek isteyen öğrenciler AÖL sınavlarının ne zaman ve nasıl yapılacağını sorguluyor. Bu kapsamda online sınav giriş ekranına erişim sağlamak isteyenler, ''Açık Lise AÖL sınav girişi nasıl ve nereden yapılır?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, AÖL online sınavlara nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL online sınav giriş ekranı ve tüm detaylar…
2022 AÇIK LİSE AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI BAŞLADI MI?
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları, 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak devam edecek.
AÖL SINAVI ONLİNE MI OLACAK?
Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2021-2022 eğitim öğretim yılı III. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi'ne göre online olarak yapılacak.
Buna göre e-Sınava katılacak öğrenciler Bakanlıkça belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri öneriliyor.
ONLİNE SINAVLARA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesi ve Ortaokul sınavları AÖK Bilgi Yönetimi sistemiyle düzenleniyor. Öğrenciler sınav sistemine T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile birlikte şifreleriyle giriş yapabiliyor. Karşılarına gelen ekranda sol tarafta bulunan menü aracılığıyla sınava girilecek ders seçilirken sınav başlatılıyor.
Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken yanlış cevaplanan sorular doğru yanıtları etkilemiyor. 20 soru üzerinden en az 9 soruya doğru cevaplayan öğrenciler başarı notu olan 45'i yakalarken dersi başarıyla tamamlamış sayılır. Online sınavlarda bağlantı kesinti, elektrik kesintisi vb. sebeplerle sınava ara verildiğinde sınava kalınan yerden devam ediliyor.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNDEN MEZUN OLMA ŞARTLARI NELER?
18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER KAYIT OLABİLİR?
Açık Öğretim Lisesi iletişim teknolojilerini kullanarak yer ve zaman sınırlaması olmadan kişilerin eğitim almalarını sağlayan uzaktan eğitim modelidir.
a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,
b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,
c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,
ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,
d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.
Kayıt işlemleri, açık öğretim lisesi müdürlüğü tarafından belirlenen başvuru tarihlerinde yapılır. Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırı ve devam zorunluluğu aranmamaktadır.
AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.