AÖL sonuçları için binlerce aday araştırma yapıyor. Açık Lise 1.Dönem sınavlarının 20 Aralık'ta tamamlanacak olmasının ardından sonuç sorgulama işlemleri başlayacak. Sınavın ardından MEB öğrencilerin sınavlarını değerlendirmeye alacak ve belirtilen tarihte AÖL sınav sonuçları açıklanacak. Peki; AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sonuçları MEB ekranından öğrenilecek.
AÖL 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Birinci dönem sınavları 20 Aralık'ta tamamlanacak. Sınavın ardından MEB öğrencilerin sınavlarını değerlendirmeye alacak.
Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmazken, aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?
AÇIK Öğretim Lisesi 1'inci dönem sınavları, çevrimiçi ortamda 9 Aralık'ta başladı ve 20 Aralık'a kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesi'nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmadan, yani süreç devam ederken sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal ediliyor.