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Giriş Tarihi: 10.11.2022 13:00 Son Güncelleme: 10.11.2022 13:03

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? MEB Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?

Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav tarihleri için Milli Eğitim Bakanlığı Aralık ayını işaret etmişti. Tam tarihleri öğrenmek isteyen binlerce aday “AÖL sınavları ne zaman yapılacak; online mı yüz yüze mi olacak?” sorusuna yanıt arıyor. Peki; 1.dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak? İşte AÖL sınav tarihleri 2022-2023 MEB takvimi son bilgiler.

AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? MEB Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce Açık Öğretim Lisesi adaylarını yakından ilgilendiriyor. MEB takvimine göre; Açık lise sınavları Aralık ayında düzenlenecek ancak tam tarihi öğrenmek isteyen katılımcılar "MEB Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte AÖL sınav tarihleri hakkında bilgiler.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.

AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.

Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? MEB Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
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