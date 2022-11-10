AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce Açık Öğretim Lisesi adaylarını yakından ilgilendiriyor. MEB takvimine göre; Açık lise sınavları Aralık ayında düzenlenecek ancak tam tarihi öğrenmek isteyen katılımcılar "MEB Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte AÖL sınav tarihleri hakkında bilgiler.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Yayınlanan takvimde sınavın tam günü ve saati duyurulmadı. Kayıt yenileme işlemlerinin sona ermesi sonrası detaylı takvimin ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL OTURUMLARI ONLİNE MI OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvimde, AÖL 1. dönem sınavlarının online olarak internet üzerinden yapılacağı açıklandı.
Açık Lise, online sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.
Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.