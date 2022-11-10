AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce Açık Öğretim Lisesi adaylarını yakından ilgilendiriyor. MEB takvimine göre; Açık lise sınavları Aralık ayında düzenlenecek ancak tam tarihi öğrenmek isteyen katılımcılar "MEB Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak? İşte AÖL sınav tarihleri hakkında bilgiler.