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Giriş Tarihi: 13.11.2022 00:54

AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı için yayınladığı takvimde Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları için Aralık ayını işaret etmişti. Aralık ayına sayılı günler kala tam tarihler araştırılmaya başlandı. Binlerce Açık Lise öğrencisi, ‘’AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?’’ sorularına yanıt arıyor. Peki, Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, nasıl olacak? İşte 2022-2023 MEB takvimi ile AÖL sınav tarihleri son durum…

AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lise sınavları, MEB takvimi doğrultusunda Aralık ayında düzenlenecek. Aralık ayına kısa süre kala binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi, tam tarihi öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada "Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, ayın kaçında?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, AÖL sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte 2022-2023 MEB takvimi ile 1. dönem AÖL sınav tarihleri hakkında bilgiler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce açık lise öğrencisi, 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.

Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net gün ve saat bilgisine yer verilmedi. Detaylı takvimin MEB tarafından kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları online olarak internet üzerinden yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.

Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.

Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL sınav tarihleri takvimi 2022-2023: MEB Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem AÖL sınavları ne zaman yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak?
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