AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lise sınavları, MEB takvimi doğrultusunda Aralık ayında düzenlenecek. Aralık ayına kısa süre kala binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi, tam tarihi öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada "Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, ayın kaçında?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, AÖL sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte 2022-2023 MEB takvimi ile 1. dönem AÖL sınav tarihleri hakkında bilgiler.
Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce açık lise öğrencisi, 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...
AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.
Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net gün ve saat bilgisine yer verilmedi. Detaylı takvimin MEB tarafından kısa süre içerisinde ilan edilmesi bekleniyor
Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.
Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir.
Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.
Sınav sonuçlarının Ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
.