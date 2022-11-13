AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusu gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lise sınavları, MEB takvimi doğrultusunda Aralık ayında düzenlenecek. Aralık ayına kısa süre kala binlerce Açık Öğretim Lisesi öğrencisi, tam tarihi öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada "Açık lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, ayın kaçında?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, AÖL sınavları nasıl olacak, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte 2022-2023 MEB takvimi ile 1. dönem AÖL sınav tarihleri hakkında bilgiler.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce açık lise öğrencisi, 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...