Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarındaki kopya iddiaları sonrası kararını duyurdu. 20 Aralık'ta sona erecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ilk 6 gününde kopya girişiminde bulunan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu gelişmeyle birlikte binlerce açıköğretim öğrencisi "AÖL sınavları iptal mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan incelemede 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Peki, AÖL açıköğretim lise sınavı iptal mi oldu? İşte tüm bu detaylar.
AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?
Bakanlık, 20 Aralık'ta sona erecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ilk 6 gününde kopya girişiminde bulunan 60 bin öğrencinin sınavını iptal etti. Bakanlık, sosyal medya üzerinden kopya paylaşımı yapan adaylar tek tek tespit edilirken, bu adayların 2 yıl boyunca sınavlara katılım göstermesi de engellendi. Kopyacı öğrenciler, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.
Açık Öğretim Lisesi sınavlarındaki 'toplu kopyayı' dün Hürriyet yazmıştı. Toplu kopyada sistem şöyle işliyor: Sınav sırasında, bilgisayarda sınav penceresi dışında herhangi başka bir pencere açılamıyor. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılıyor. Başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde öğrenciye uyarı mesajı verilerek, açılan sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal ediliyor.
Fakat öğrenciler sınava girdiği bilgisayar ekranı dışında, örneğin cep telefonlarıyla sınav ekranındaki soruların fotoğrafını çekip Telegram uygulaması üzerinden birbirleriyle paylaşıyorlardı. Sınav sorularının paylaşılmasıyla grupta hazır bekleyen öğrenciler, sınav sorularını da ortaklaşa çözüyorlardı.