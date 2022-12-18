Haberler Yaşam Haberleri AÖL sınavları iptal mi oldu, yeniden yapılacak mı? 2022 Açık lise AÖL sınavında 60 bin kişi kopya çekti! MEB kararı duyurdu...
Giriş Tarihi: 18.12.2022 10:42

AÖL sınavları iptal mi oldu, yeniden yapılacak mı? 2022 Açık lise AÖL sınavında 60 bin kişi kopya çekti! MEB kararı duyurdu...

AÖL sınavları iptal mi oldu sorusu milyonlarca açıköğretim öğrencisinin merak konusu haline geldi. Çevrimiçi ortamda 9 Aralık tarihinde başlayan sınavlarda 60 bin öğrencinin kopya girişiminde bulunduğu tespit edilirken öte yandan MEB olayla ilgili kararını duyurdu. Bu açıklama sonrası “Açık lise AÖL sınavları iptal mi oldu?” sorusu yanıt arıyor. Bakanlık, sosyal medya üzerinden kopya paylaşımı yapan adaylar tek tek tespit edilirken, bu adayların 2 yıl boyunca sınavlara katılım göstermesinin de engellendiğini duyurdu. İşte AÖL sınavlarındaki kopya olayıyla ilgili MEB kararı ve detaylar.

AÖL sınavları iptal mi oldu, yeniden yapılacak mı? 2022 Açık lise AÖL sınavında 60 bin kişi kopya çekti! MEB kararı duyurdu...

Gelen son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınavlarındaki kopya iddiaları sonrası kararını duyurdu. 20 Aralık'ta sona erecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ilk 6 gününde kopya girişiminde bulunan 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Bu gelişmeyle birlikte binlerce açıköğretim öğrencisi "AÖL sınavları iptal mi oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yapılan incelemede 11 gün erişim süresi olan sınava giren öğrencilerin cep telefonlarıyla soruların fotoğraflarını çekerek paylaştıkları belirlendi. Peki, AÖL açıköğretim lise sınavı iptal mi oldu? İşte tüm bu detaylar.

AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

Bakanlık, 20 Aralık'ta sona erecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavlarının ilk 6 gününde kopya girişiminde bulunan 60 bin öğrencinin sınavını iptal etti. Bakanlık, sosyal medya üzerinden kopya paylaşımı yapan adaylar tek tek tespit edilirken, bu adayların 2 yıl boyunca sınavlara katılım göstermesi de engellendi. Kopyacı öğrenciler, 2 yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.

Açık Öğretim Lisesi sınavlarındaki 'toplu kopyayı' dün Hürriyet yazmıştı. Toplu kopyada sistem şöyle işliyor: Sınav sırasında, bilgisayarda sınav penceresi dışında herhangi başka bir pencere açılamıyor. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılıyor. Başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde öğrenciye uyarı mesajı verilerek, açılan sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal ediliyor.

Fakat öğrenciler sınava girdiği bilgisayar ekranı dışında, örneğin cep telefonlarıyla sınav ekranındaki soruların fotoğrafını çekip Telegram uygulaması üzerinden birbirleriyle paylaşıyorlardı. Sınav sorularının paylaşılmasıyla grupta hazır bekleyen öğrenciler, sınav sorularını da ortaklaşa çözüyorlardı.

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AÖL sınavları iptal mi oldu, yeniden yapılacak mı? 2022 Açık lise AÖL sınavında 60 bin kişi kopya çekti! MEB kararı duyurdu...
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