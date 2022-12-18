Açık Öğretim Lisesi sınavlarındaki 'toplu kopyayı' dün Hürriyet yazmıştı. Toplu kopyada sistem şöyle işliyor: Sınav sırasında, bilgisayarda sınav penceresi dışında herhangi başka bir pencere açılamıyor. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılıyor. Başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması halinde öğrenciye uyarı mesajı verilerek, açılan sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal ediliyor.