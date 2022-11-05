AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri takvimi 2022 2023

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sınavın tam tarihini, saatini ve nasıl yapılacağını öğrenmek isteyen binlerce katılımcı "MEB Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak; sınavlar online mı yüz yüze mi olacak?" şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Açık Öğretim Lisesi AÖL sınav takvimi 2022-2023
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?
Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce açık lise öğrencisi, 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...
AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları online olarak internet üzerinden yapılacak.
AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?
Açık Lise online sınavları, Açık Öğretim Kurumu Yönetim Bilgi Sistemi (AÖK) üzerinden düzenlenmektedir. Adaylar, öğrenci şifresiyle birlikte sınavlara katılabilir.
Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.
Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net gün ve saat bilgisine yer verilmedi. Konuyla ilgili MEB tarafından resmi bir açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.