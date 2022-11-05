AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınav tarihleri takvimi 2022 2023

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce açık lise öğrencisi, 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi AÖL 1. dönem sınavları online olarak internet üzerinden yapılacak.