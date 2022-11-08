Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek. Söz konusu sınava katılacak olan adaylar bu nedenle; "AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL sınavları online mı yüz yüze mi olacak?" sorularına yanıt arıyor. Bu başlık altından; AÖL sınav tarihleri hakkındaki güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.