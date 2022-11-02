Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimlerini açık lisede sürdüren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Açık Lise AÖL 1. Dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların yapılacağı net tarihi merak eden öğrenciler, ''AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, Aralık ayının kaçında yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…
Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce açık lise öğrencisi, 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...
AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.
Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.
Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net tarih ve saat bilgisine yer verilmedi. Detaylı takvim MEB tarafından yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2022-2023 AÖL 1. dönem sınavları online olarak internet üzerinden yapılacak.
Açık Lise online sınavları, AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.
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