Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimlerini açık lisede sürdüren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Açık Lise AÖL 1. Dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların yapılacağı net tarihi merak eden öğrenciler, ''AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, Aralık ayının kaçında yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce açık lise öğrencisi, 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...