Haberler Yaşam Haberleri AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022-2023 MEB Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 2.11.2022 13:43

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022-2023 MEB Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte soruları, Kasım ayı ile beraber gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılı AÖL 1. Dönem sınavlarının Aralık ayında yapılacağını duyurmuştu. Lise eğitimlerine açıktan devam eden binlerce öğrenci, Açık Lise sınavları için net tarihi araştırmaya başladı. Öte yandan AÖL 1. dönem sınavları yüz yüze mi yoksa online mı yapılacak merak ediliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte, online mı yapılacak yüz yüze mi? İşte 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi…

AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022-2023 MEB Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?

Açık Lise AÖL sınavları için geri sayım başladı. Lise eğitimlerini açık lisede sürdüren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, Açık Lise AÖL 1. Dönem sınavları Aralık ayında gerçekleştirilecek. Sınavların yapılacağı net tarihi merak eden öğrenciler, ''AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihte, Aralık ayının kaçında yapılacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, AÖL sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi olacak? İşte, 2022-2023 MEB Açık Lise AÖL sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, HANGİ TARİHTE?

Lise eğitimine açıktan devam eden binlerce açık lise öğrencisi, 2022-2023 AÖL sınavlarının ne zaman ve hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. İşte, MEB tarafından yayımlanan takvime göre 2022-2023 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL sınavlarının yapılacağı tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim öğretim yılı iş takvimi ile belli oldu.

AÖL SINAVLARI ARALIK AYINDA YAPILACAK!

Buna göre; Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları, Aralık ayında gerçekleştirilecek.

Yayınlanan takvimde AÖL sınavlarının yapılacağı net tarih ve saat bilgisine yer verilmedi. Detaylı takvim MEB tarafından yayımlandığında haberimizde yer verilecektir.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, 2022-2023 AÖL 1. dönem sınavları online olarak internet üzerinden yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI KAÇ SORU KAÇ DAKİKA?

Açık Lise online sınavları, AÖK Bilgi Yönetimi sistemi üzerinden düzenlenmektedir. Sınavlarda öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli sorular yöneltilirken bu soruların yanıtlanması için 25 dakika sınav süresi verilir. Sınav değerlendirme işlemleri 100 puan üzerinden gerçekleştirilir.

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AÖL sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? 2022-2023 MEB Açık Lise 1. dönem AÖL sınavları nasıl yapılacak, online mı yüz yüze mi?
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