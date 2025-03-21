AÖL sınavları saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç soru, kaç dakika? Açık Lise 2. dönem AÖL sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları 22-23 Mart tarihlerinde yapılacak. Açık öğretim lise sınav giriş belgesi 14 Mart 2025 tarihinden itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişime açıldı. Hafta sonu gerçekleşecek üç oturumlu sınav, açık öğretim öğrencilerine lise diploması kazandırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Peki; AÖL sınavları saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, AÖL sınav giriş belgesi görüntüleme ekranı ve tüm detaylar.
AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
1. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi- saat 10.00'da,
2. Oturumu 22 Mart 2025 Cumartesi - saat 14.00' te ve
3. Oturumu 23 Mart 2025 Pazar - saat 10.00'da başlayacak.
AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı Açık Lise 2. Dönem sınav giriş belgelerini geçtiğimiz günlerde adayların erişimine açmıştı.
Adaylar, 14 Mart 2025 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx
- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx
internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecek.
AÖL 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.
MEB kılavuzuna göre, AÖL 2. Dönem sınav sonuçları 21 Nisan 2025 tarihinde erişime açılacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
SINAV UYGULAMASI
1. Sınav uygulamasında; Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir.
2. Sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 11 (on bir) sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir.
3. Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar ve ilaçlar, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartları, para, alyans, şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su ve şeffaf numaralı gözlük hariç; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah, çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, anahtarlık, elektronik anahtar, kablosuz iletişim sağlayan cihaz, kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve diğer takılar, her türlü plastik, metal ve cam eşya, banka kredi kartları, her türlü elektronik ve mekanik cihaz, her türlü müsvedde kâğıt, defter, ders notu, kitap, sözlük, dergi, gazete ve benzeri yayınlar, cetvel, pergel, açıölçer ve benzeri araçlar, yiyecek, içecek ve diğer tüketim maddeleri bulunduran aday sınav binasına alınmayacaktır.
4. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.
5. Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
6. Adaylar, nüfus müdürlükleri tarafından verilen fotoğraflı, barkodlu- karekodlu geçici kimlik belgesi/T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabileceklerdir.