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Giriş Tarihi: 5.8.2025 11:15 Son Güncelleme: 5.8.2025 11:16

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB ile AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir?

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği süreç sona erdi. 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL 3. dönem sınavlarının ardından gözler sonuçlara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB ile AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaz döneminin son sınavlarını geride bıraktı. 2025 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından sonuç heyecanı doruğa ulaştı. Sınav tarihinden sonra sonuçlar için geri sayım başlarken, MEB'in resmi takviminde yer alan açıklanma tarihi de netleşti. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

Duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.

Duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.

AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

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AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB ile AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir?
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