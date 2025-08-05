AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI: MEB ile AÖL 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl görüntülenir?

Açık Öğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, yaz döneminin son sınavlarını geride bıraktı. 2025 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından sonuç heyecanı doruğa ulaştı. Sınav tarihinden sonra sonuçlar için geri sayım başlarken, MEB'in resmi takviminde yer alan açıklanma tarihi de netleşti. Peki, 2025 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı.
MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.
Duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.
MEB'in yayımladığı takvim ile beraber Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti.
Duyuruya göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak.
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.