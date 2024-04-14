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Giriş Tarihi: 14.4.2024 09:27

AÖL sonuçları sorgulama 2024 | MEB ile 2. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları gerçekleşti. Sırada sınav sonucu var. AÖL sınav sonuçları sorgulama işlemleri açık lise öğrencilerinin gündeminde. Sonuç tarihini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı ilgililere duyurdu. Peki; 2023-2024 AÖL sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, detaylar...

AÖL sonuçları sorgulama 2024 | MEB ile 2. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları sorgulama için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx ekranlarına dönüldü. Öğrenciler aldıkları puana göre derslerden geçip geçmediklerini kontrol ediyor. Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılıyor. Peki; MEB ile 2024 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi takvimine göre sınav sonuçları 17 Nisan günü ilan edilecek.

AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİR?

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.



Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.

AÖL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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