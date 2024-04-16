AÖL sonuçları sorgulama (aolweb.meb.gov.tr) | MEB ile Açık lise 2. dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden açık lise 2. dönem sınavları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Üç oturum halinde sınavlarını tamamlayan öğrenciler sonuç tarihine odaklandı. Peki; MEB ile AÖL sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...
AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI TAMAMLANDI!
1. Oturum 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10.00, 2. Oturum 16 Mart 2024 Cumartesi günü saat 14.00 ve 3. Oturum 17 Mart 2024 Pazar günü saat 10.00'da olacak şekilde 3 oturumda gerçekleşen Açık Lise 2. dönem sınavları tamamlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuç tarihini öğrenciler ile paylaştı.
AÖL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav sonuçları, 17 Nisan günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri girilerek sorgulanabilecek.
DEĞERLENDİRME
Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.
Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.