AOSB başkanlığına Bekir Sütçü, yeniden seçildi

AOSB Başkanı Bekir Sütçü, yaklaşık yarım asırdan beri bölgeye hizmet verenleri şükranla yad ettiklerini belirterek, "Bölgemizin bugünlere gelmesinde, o günlerin koşullarında ellerinden gelen çabayı gösteren değerli valilerimizi, müteşebbis heyet üyelerimizi ve yönetim kurulunda görev alan birbirinden değerli sanayicilerimizi bir kez daha şükranla andığımızı belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaşayan emektarlarımıza uzun ömürler temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından AOSB Başkanı Bekir Sütçü ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, gündem maddelerine ilişkin sanayicilerden gelen soruları yanıtladı. Daha sonra tek liste ile gidilen oylamada, Bekir Sütçü Başkanlığındaki yönetim kurulu Ömer Kaya, Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar ve Mehmet Tosmur'dan oluştu. Denetim kuruluna ise Mustafa Fidan ile Engin Ertürk seçildi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, yaptığı teşekkür konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana bölgenin gelişmesi ve büyümesi amacıyla hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını belirterek, kendilerine yeniden görev veren genel kurul üyelerine teşekkür etti. Başkan Sütçü, "AOSB'miz, ülkesini seven ve bu sevgiyle her koşulda üreten sanayicileri ile büyüyor, güçleniyor" dedi.