AP Raporu yok hükmünde... İsveç hassasiyetlerimize kulak vermeli

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen "2022 Türkiye Raporu"nun Türkiye Cumhuriyeti nezdinde bir değeri olmadığını söyledi. Tunç, "Biz başkaları için değil milletimiz için, insanımızın refahı ve huzuru için, hukukun üstünlüğü doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çeşitli programlar için geldiği Gaziantep'te Vali Kemal Çeber'i ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, 6 Şubat depreminin ardından bölgeyi tekrar ayağa kaldırma çalışmaları kapsamında Gaziantep'te bılgesel bir çalıştay yaptıklarını söyledi.

Bakan Tunç, "Yıkılan şehirlerimizin, yeniden ayağa kaldırılması noktasında bir aksamaya meydan vermemesi adına özellikle hem yargı camiamız hem bölgedeki yöneticilerimizle birlikte çalıştaylar şeklinde iki gün sürecek toplantılar yapıyoruz. Buradan çıkacak sonuçlar, bizler için çok değerli olacak" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Tunç, AP Genel Kurulunda kabul edilen "2022 Türkiye Raporu"na ilişkin bir soru üzerine, söz konusu raporu kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Bakan Tunç, "2022 Türkiye raporundaki ifadeler, gerçekten Türkiye'nin hak etmediği sözler. Yani burada tek taraflı hazırlanmış, birtakım marjinal grupların propagandasını ihtiva eden, bunların etkisiyle hazırlanan bir rapor olduğunu görüyoruz. Özellikle hukukun üstünlüğü, demokratikleşme, yargı bağımsızlığı anlamındaki eleştirileri kabul etmemiz mümkün değil. Türkiye'nin reform sürecini hiç dikkate almayarak, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı noktasındaki ilerlemeleri hiç dikkate almayarak, bilakis daha da geriye gittiğimizi ifade ederek çok yanlış, taraflı, objektiflikten uzak herhangi bir temeli olmayan bir rapor söz konusu. O nedenle bu raporun bizce bir değeri yoktur. Biz milletimiz için, insanımızın refahı ve huzuru için, hukukun üstünlüğü doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Yargımız bağımsız bir şekilde süreçleri devam ettirecek. Hukukun üstünlüğüne inanan, hukuk devletini daha da tahkim eden reformlara devam edeceğiz. Onlar ne derse desin" diye konuştu.

İsveç'teki Kurani Kerim yakma eylemi ve terör örgütü PKK yanlısı gösterilerin kabul edilemez olduğunu belirten Tunç, "PKK bir terör örgütüdür. Avrupa Birliği de bunu kabul ediyor. Dolayısıyla bir Avrupa ülkesinde terör örgütü mensuplarının, şehirlerin ortasında, onların meclis binalarının önünde bu şekilde yasa dışı propaganda yapması ve örgüt flamalarıyla gösteriler yapmasına müsamaha etmenin toplantı ve gösteri özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Fikir ve düşünce özgürlüğüyle de ilgisi yoktur. Burada İsveç makamlarının gerekli tedbiri mutlaka alması gerekir. Türkiye ile müttefik olmak ve özellikle NATO gibi bir yerde güvenlik alanında ortak olmak istiyorsanız Türkiye'nin hassasiyetlerine kulak vermeniz lazım. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzuruna geldiğinde bu konu, tüm bunlar değerlendirilecektir. Dolayısıyla İsveç makamlarından beklentimiz, bu tür yasa dışı hukuksuz girişimlere engel olmalarıdır" dedi.