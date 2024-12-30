Apartmanda su samuru sürprizi

Sivas'ta bir apartmana giren nesli tehlike altında bulunan su samuru Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yakalanarak yeniden doğal yaşam ortamına salındı. Kent merkezi Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan 5 katlı Mehmet Akpınar Apartmanına yolunu şaşıran ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) nesli tehlikede olan hayvanlar listesi arasında yer alan bir su samuru girdi. Apartman sakinleri tarafından fark edilen su samuru için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Apartmana gelen ekipler su samurunu aramaya başladı. Apartmanın beşinci katında merdiven korkularının orada olduğu fark edilen su samuru ekipler tarafından uzun uğraşlar sonrası zarar görmeden yakalandı. Yakalanan su samuru ekipler tarafından Kızılırmak kenarında yeniden doğal yaşam ortamına salındı.