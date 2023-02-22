Apartmandan çıkmaya çalışırken enkazda kaldı, komşuları imdadına yetişti



'AĞABEYİMİ, YENGEMİ VE YEĞENİMİZİ KAYBETTİK'

Plastik doğrama ustası Yusuf Elmas, yaşadıklarını anlatarak "Deprem gecesi ben ve kızım Elif, enkaz altında kaldık. Ağır bir enkaz olmadığı için kısa süre içerisinde komşularımızın yardımıyla bulunduğumuz yerden çıkabildik. Çok şükür, hayattayız. Ufak tefek yaralanmalarla depremi atlattık. Acımız çok büyük, ateş düştüğü yeri değil; tüm dünyayı, ülkemizi yaktı. Şu anda Bartın'daki yurda sığındık. Her türlü ihtiyacımız devlet tarafından gideriliyor, hiçbir sıkıntımız yok. Allah herkesten razı olsun. Depremde ağabeyimi, yengemi ve yeğenimi kaybettik. Onların cenazelerine 3'üncü gün ulaşabildik sonra toprağa verdik" dedi.