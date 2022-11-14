Haberler Yaşam Haberleri ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar ne zaman açılacak, kasım ara tatili kaç gün sürüyor, ne zaman bitecek? 2022 - 2023 MEB çalışma takvimi
Giriş Tarihi: 14.11.2022 08:30 Son Güncelleme: 14.11.2022 08:30

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar ne zaman açılacak, kasım ara tatili kaç gün sürüyor, ne zaman bitecek? 2022 - 2023 MEB çalışma takvimi

İlk ara tatilin bitiş tarihi MEB takvimi ile araştırılıyor. 11 Kasım 2022 tarihinde tatilden önce son ders zili çaldı. Öğrenci, öğretmen ve veliler soruyor: Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı için ilk tatil planlarını gerçekleştirenler okulların açılış tarihini araştırmaya başladı. Ara tatil ne zaman bitiyor, kaç gün gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, kasım ara tatili kaç gün, ne zaman bitiyor? İşte, Kasım 2022 ara tatil tarihleri

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar ne zaman açılacak, kasım ara tatili kaç gün sürüyor, ne zaman bitecek? 2022 - 2023 MEB çalışma takvimi

Okullar ne zaman açılacak sorusu okulların tatile girmesiyle birlikte başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için ilk ara tatil gerçekleşiyor. Yarıyıl tatili öncesinde ve sonrasında öğrenciler kıs kısa ders arası veriyor. Ara tatil ne zaman bitiyor 2022 sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeniden ders zilinin çalacağı tarih araştırılmaya başladı. Peki, ara tatil kaç gün, ne zaman bitecek, ayın kaçında? İşte, kasım ara tatili hakkında merak edilenler…

ARA TATİL NE ZAMAN SONA ERİYOR?

12 Kasım 2022 günü başlayan ara tatil, 20 Kasım 2022 tarihinde sona eriyor. 21 Kasım 2022, öğrenciler yine okula gidecek.

KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili (15 tatil), 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak. Yaz tatili başlamış olacak.

2022-2023 MEB TAKVİMİ

Sömestr tatili: 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023

Yaz tatili: 16 Haziran 2023

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

ARKADAŞINA GÖNDER
ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? Okullar ne zaman açılacak, kasım ara tatili kaç gün sürüyor, ne zaman bitecek? 2022 - 2023 MEB çalışma takvimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA