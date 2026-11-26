Günlük kullanımda ayakkabılarla araca taşınan toz, çamur, dökülen içecekler ve dışarıdan gelen nem, zamanla zemin paspaslarının dokusuna işleyerek araç içinde rahatsız edici ve kalıcı bir kokuya neden oluyor. Oto bakım ürünlerine ve detaylı temizlik hizmetlerine yüksek bütçeler ayırmak istemeyen sürücüler için evde bulunan tek bir malzemeyle uygulanan pratik bir yöntem öne çıkıyor: Karbonat.