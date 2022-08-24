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Giriş Tarihi: 24.8.2022 16:04

Arabulucu filmi konusu nedir? Arabulucu filmi oyuncuları kimler?

Arabulucu filmi 24 Ağustos Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. 1998 yılına ait film gerilim ve polisiye türlerindedir. Yönetmen koltuğunda F.Gary Gray’in yer aldığı filmin senaristliğini James DeMonaca ve Kevin Fox yapıyor. Peki; Arabulucu filmi konusu nedir? Arabulucu filmi oyuncuları kimler?

Arabulucu filmi konusu nedir? Arabulucu filmi oyuncuları kimler?

Arabulucu filmi izleyici ile buluşacak. Orijinal adı The Negotiator olan filmde Samuel L.Jackson, Kevin Spacey gibi isimler başrolde yer alıyor. Rehine kurtarma uzmanı olan Danny'nin suç işlememesine rağmen polis tarafından ele geçirilmesi ile başlayan hikayenin anlatıldığı Arabulucu filmi konusu nedir? Arabulucu filmi oyuncuları kimler?

ARABULUCU FİLMİ KONUSU

Bir rehine kurtarma uzmanı olan Danny Roman hiçbir suç işlememesine rağmen polis tarafından ele geçirilmeye çalışılmaktadır. İspatlamaya çabalıyor olsa da, bir türlü suçsuzluğunu kanıtlayamamaktadır. Tek çaresi bir şekilde insanların onu dinlemesini sağlamaktadır. Bu nedenle Danny birilerini rehin almak durumundadır. Meslektaşı olan polis Chris Sabian'la görüşmek ister. Sabian, kendini her türlü sonuca gebe olan bir düşünsel çatışmanın ortasında bulur.

ARABULUCU FİLMİ OYUNCULARI

Samuel L. Jackson, Kevin Spacey ve David Morse gibi oyuncuların başrollerinde boy gösterdiği The Negotiator'ın yönetmenliğini ise The Italian Job ve Law Abiding Citizen gibi filmlerle de tanınan F. Gary Gray üstleniyor.

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Arabulucu filmi konusu nedir? Arabulucu filmi oyuncuları kimler?
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