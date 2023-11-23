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Giriş Tarihi: 23.11.2023 19:59 Son Güncelleme: 23.11.2023 20:19

Araç altında kalan genç kadın 17 gün hayata tutunabildi

Mardin Kızıltepe ilçesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Behiye Tarı 17 gün sonra tedavi gördüğü hastaneden hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Araç altında kalan genç kadın 17 gün hayata tutunabildi

Kızıltepe ilçesi Mardin yolu ile eski hastane yolu kavşağında geçtiğimiz günlerde bir otomobilin yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 33 yaşındaki Behiye Tarı'ya çarpması sonucu genç kadın araç altında kalarak ağır yaralanmıştı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından 112 Acil ambulans ile Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Behiye Tarı, Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren ancak çarpmanın etkisiyle yaşam fonksiyonlarını kaybeden talihsiz kadın 17 gün sonra hayatını kaybetti.

Vefatı ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden olan 33 yaşındaki Behiye Tarı gözyaşları arasında defnedilirken, kazaya sebep olan araç sürücüsünün olayın ardından teslim olduğu ve cezaevine konduğu öğrenildi.

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Araç altında kalan genç kadın 17 gün hayata tutunabildi
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