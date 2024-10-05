Araç çalıp ölüme sebep olan Fas uyruklu ABD vatandaşı tutuklandı

İstanbul Avcılar'da olay, E-5 kara yolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında yaşandı. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan N.D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başladı. Vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istedi. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 6 araca ve 2 motosiklete çarparak kaçmaya başladı.
3 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı, Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.E.'nin hayatını kaybetmesi üzerine olaydan sonra gözaltına alınan N.D. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine tutuklama talebi ile sevk edildi.