Araç çalıp ölüme sebep olan Fas uyruklu ABD vatandaşı tutuklandı

3 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı, Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.E.'nin hayatını kaybetmesi üzerine olaydan sonra gözaltına alınan N.D. Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğine tutuklama talebi ile sevk edildi.