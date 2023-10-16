Araç içerisinde ölü bulundu

Trabzon'un Maçka ilçesi Küme evlerinin önünde sabah saatlerinde meydana gelen olayda Süleyman Eyüboğlu (47) isimli kişi evinin önündeki park halindeki araç içerisinde ölü halde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından araç içerisinde yapılan incelemede aracın ön koltuğunda ölmüş halde bulunan Süleyman Eyüboğlu isimli kişinin silahla bacağından vurulmuş halde bulunduğu belirtildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eyüboğlu'nun kan kaybından hayatını kaybettiği belirlenirken, olayda kullanılan silahın da araç içerisinde olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturma sürüyor.