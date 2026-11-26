İstanbul Şişli
'de aracının lastiğini değiştirmek için oto servisine giden bir kişi, çalışanların kendisini dolandırdığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. Servise başvuran F.Ü. (26), lastik değişimi ve rot balans işlemleri için çalışanlara 12 bin TL ödeme yaptı. Aracında bulunan sesli kayıt özelliğine sahip kameranın görüntülerini inceleyen vatandaş, servis çalışanlarının yapılacak işlemleri gerçekleştirmeden arızalı gibi göstermeye yönelik konuştuklarını fark etti. Şikâyetçi olan vatandaşın başvurusu üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. İşyeri sorumlusu E.S. (34) ile çalışanlar H.T. (37) ve K.Ö. (20) gözaltına alındı.