Araç Kiralama Sözleşmesi Örneği - Araç Kiralama Sözleşmesi Nedir, Nasıl Yapılır? k1

Araç kiralama sözleşmesi örneği, araç kiralama filolarının üzerinde hassasiyetle durduğu bir evraktır. Araç kiralama sözleşmesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken kuralları göz önünde bulundurarak, evrak hazırlanmasında herhangi bir sorun yaşanmaz. Kiralama esnasında oluşabilecek hasarların da bu sayede karşılanması teminat altına alınmış olur. Araç kiralama sözleşmesi nedir, nasıl yapılır gibi sorularının cevabı yazımızın devamında.

Araç Kiralama Sözleşmesi Nedir?

Araç kiralama şirketleri her geçen gün biraz daha artar. Sistem, müşteri memnuniyet odaklı işlese de kiralama şirketleri, araç kiralama sözleşmesi olmadan araç teslimi yapmaz. Bu nedenle söz konusu evrak hem araç sahibi hem de aracı kiralayan için önemli bir evraktır.

Günümüzde araç almayı tercih etmeyen kişilerin alternatiflerinden biri de araç kiralamaktır. Araç kiralama işlemi son derece pratik olsa da dikkat edilmesi gereken birçok hassas nokta vardır. Şirketin yapacağı araç kiralama sözleşmesi, aracın ne şartlarda kiralandığını ve araç sahibine ne şekilde teslim edileceğini gösterir.

Araç kiralama sözleşmesi, araç kiralama şirketi ile aracı kiralayan kişi arasında yapılır. Karşılıklı olarak imzalanan evrakta birçok hususa değinilebilir. Değinilecek hususlar, araç kiralama ile ilgili hukuki nitelik taşıyan maddeler olabileceği gibi firmanın kiralama prensipleri de olabilir. Belirlenen hususlar büyük oranda araç kiralama firmasının belirlediği hususlardır.

Araç Kiralama Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Araç kiralama sözleşmesi iki nüsha olacak şekilde hazırlanır. Karşılıklı imzalanan sözleşmenin bir nüshası müşteride, diğeri ise araç sahibinde kalır. Sözleşmede genel kurallar ve özel konulara yer verilir. Aracın kiralayanda kaldığı süre içerisinde yaşanacak olan hukuksal ve maddi sorunlarda bu evrak önemli bir işlev görür. Bu sözleşme ile haksız kazanç, dolandırıcılık ya da buna benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanır.

Araç kiralama sözleşmesi olmadan filodaki bir aracın kiralanması mümkün değildir. Araç kiralayan kişilerin hesapta olmayan hukuki ve maddi yaptırımlarla karşılaşmaması adına bu sözleşmeyi ayrıntılı şekilde okuması gerekir. Aracın kaç günlük kiralandığı, kiralama sonunda ödenecek ücret, herhangi bir kaza esnasında teminat dışı kalan hususlar gibi maddelere özel önem verilecek inceleme yapılmalıdır.

Günümüzün gelişen imkânları neticesinde araç sözleşmesini dijital ortamda yapan araç kiralama şirketleri de vardır. Sözleşmeler nasıl yapılırsa yapılsın genellikle içeriğinde bulunan hususlar aynıdır. Araç kiralarken şirketle anlaşmanıza göre belli maddelerin silinmesini ya da eklenmesini sağlayabilirsiniz.