Haberler Yaşam Haberleri Trafik kazasında alev topuna dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.10.2023 10:57 Son Güncelleme: 3.10.2023 11:27

Trafik kazasında alev topuna dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bartın’ın Arıt yolu Sipahiler köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında LPG aracın alev alması sonucu ağır yaralanan sürücüsü hastane de hayatını kaybetti.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Trafik kazasında alev topuna dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bartın Arıt yolu Sipahiler köyü mevkiinde dün gece iş yerinden evine dönmekte olan Zeyit Baş'ın (41) kullandığı araç ile Sipahiler köyü ara yolundan ana yolla kontrolsüz çıkan Mehmet Bayrak'ın (42) kullandığı kamyonet çarpıştı. Zeyit Baş'ın kullandığı aracın LPG olması nedeniyle çarpışma etkisiyle araç alev aldı.

Çevredeki vatandaşların yanan araçtan ağır yaralanan Zeyit Baş'ı çıkardılar. Kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ile yanında yolcu olarak bulunan Hasan Köroğlu'da (45) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüler Zeyit Baş ve Mehmet Bayrak ile yolcu Hasan Köroğlu'nu Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü Zeyit Baş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza da yaşamını yitiren Zeyit Baş'ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ankara'daki kalleş saldırı sonrası HDP'den alçak tehdit: Türkiye bunun bedeli ağır ödemekte
Halk TV'de terör propagandası! Ayşenur Arslan'dan skandal ifadeler: Başsavcılık harekete geçti
Almanya ikinci mucize peşinde
İYİ Parti'nin kararını İsmail Saymaz duyurdu: Geri dönüş yok! 81 ilde aday gösterilecek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İngiltere Oxford'da büyük patlama! Ateş topu gökyüzüne yükseldi
Yaşlı çakal
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Ankara'daki kalleş saldırıya ilişkin açıklama: Bunlar teröristlerin son çırpınışları
CHP İstanbul İl Başkan Adayı Canpolat değişimcilere karşı savaşta vites yükseltti: Kılıçdaroğlu’na saldırmak Atatürk’e saldırmaktır
CHP'li Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinde abi-kardeş saltanatı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trafik kazasında alev topuna dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA