Trafik kazasında alev topuna dönen aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Bartın Arıt yolu Sipahiler köyü mevkiinde dün gece iş yerinden evine dönmekte olan Zeyit Baş'ın (41) kullandığı araç ile Sipahiler köyü ara yolundan ana yolla kontrolsüz çıkan Mehmet Bayrak'ın (42) kullandığı kamyonet çarpıştı. Zeyit Baş'ın kullandığı aracın LPG olması nedeniyle çarpışma etkisiyle araç alev aldı.

Çevredeki vatandaşların yanan araçtan ağır yaralanan Zeyit Baş'ı çıkardılar. Kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak ile yanında yolcu olarak bulunan Hasan Köroğlu'da (45) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüler Zeyit Baş ve Mehmet Bayrak ile yolcu Hasan Köroğlu'nu Bartın Devlet Hastanesine kaldırdı. Otomobil sürücüsü Zeyit Baş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kamyonet sürücüsü Mehmet Bayrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada yanan otomobili itfaiye ekipleri söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza da yaşamını yitiren Zeyit Baş'ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.