Aracın çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı 10 yaşındaki kız çocuğu Ayşenur Yılmaz ağır yaralandı. 112 Acil Yardım Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 10 yaşındaki Ayşenur Yılmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden küçük kızın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör