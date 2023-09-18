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Giriş Tarihi: 18.9.2023 11:05 Son Güncelleme: 18.9.2023 11:15

Aracında esrar çıkan zanlı, 'Otostopçu hediye etti' dedi

Adana’da otomobilinin bagajındaki 2 demir profil içinde 1 kilo esrar ele geçirilen sürücü, “Yolda aldığım otostopçu hediye etti” dedi, tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Aracında esrar çıkan zanlı, ’Otostopçu hediye etti’ dedi

Adana'da narkotik polisinin otoyolda takip edip durdurduğu hafif ticari araçta yapılan aramada, dedektör köpek 'Barbara'nın tepki verdiği bagajdaki 2 demir profil içinde 1 kilo esrar ele geçirildi. İfadesinde, Diyarbakır'a giderken yolda aldığı otostopçunun, esrarı hediye ettiğini öne süren sürücü İsmet K. (27), tutuklandı.

BARBARA TEPKİ VERDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, otoyolda takibe aldığı hafif ticari aracı, uygulama noktasında durdurdu. Araçta arama yapan narkotik dedektör köpeği Barbara, bagajdaki ağız kısımlarına kaynak yapılmış haldeki 2 demir profile tepki verdi. Spiral makinesiyle kesilen demir profillerin içine gizlenmiş 1 kilo esrar ele geçirildi. Sürücü İsmet K. gözaltına alındı.

TEŞEKKÜR EDİP ESRAR HEDİYE ETTİ

Emniyete götürülen İsmet K., ifadesinde, "Adana'dan Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktım. Yolda otostop çeken birini görünce, sağa çekip aracıma aldım. Gideceği yere bıraktıktan sonra bana teşekkür edip, karşılığında da esrar hediye etti. Yakalanmamak için demir profillerin içine koyup, kaynak yaptırdım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmet K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Aracında esrar çıkan zanlı, 'Otostopçu hediye etti' dedi
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