Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vadişehir mahallesinde yaşadığı binanın otoparkındaki aracında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan, hemşire Tuğba Koç (25)'un vücudunda darp izleri olduğu iddia edildi. Eskişehir Şehir Hastanesi ameliyathane servisinde görev yapan Tuğba Koç'un yakın arkadaşlarından edinilen bilgilere göre Tuğba'nın hayata bağlı, işinde disiplinli, hayat dolu birisi olduğu ve intihar edebilecek bir psikolojide olmadığı öğrenilirken, iki haftadır raporlu olup işe gelmediği de kaydedildi.

Aracında ölü bulunan Tuğba hemşirenin eşiyle düğün öncesi dans videosu ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINAN EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Hemşire Tuğba Koç'un gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mühendis eşi A.K.'nin, savcılık sorgusunda eşinin uyku problemi olduğunu ve bundan dolayı psikolojik tedavi görüp bunalıma girdiğini söylediği öğrenildi. Savcılıktan alınan bilgiye göre de Tuğba Koç'un cenazesinde yapılan ilk incelemede, intihar ettiğine yönelik emareler olduğu belirtildi.

DÜĞÜNDEKİ DANS PROVASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Geçen yıl 3 Eylül'de evlenen çiftin Eskişehir'de bir dans eğitim merkezinde düğünleri için dans provası yaptığı video 'ilk dans' açıklamasıyla 53 hafta önce eğitim merkezinin sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.