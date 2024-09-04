Aracında ölü bulunan Tuğba hemşirenin eşiyle düğün öncesi dans videosu ortaya çıktı
Eskişehir’de dün otoparktaki aracında evliliğinin birinci yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Tuğba Koç’un (25) eşiyle birlikte düğün öncesi yaptığı dans provası görüntüleri ortaya çıktı.
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