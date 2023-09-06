Aracında ölü bulunmuştu: Katili o çıktı!

TARTIŞTIK OLAY GERÇEKLEŞTİ

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro ekipleri ölen şahsın son olarak Merve A. ile mesajlaştığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda Merve A. (25) Ataşehir'deki bir adreste gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde; "Konuşmak için buluştuklarını ve aralarında tartışma çıktığını ve maktul şahsı bilinen yerinden yaraladığını" söylediği ortaya çıktı.