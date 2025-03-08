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Giriş Tarihi: 8.3.2025 15:44 Son Güncelleme: 8.3.2025 15:50

Aracını park eden şahıs silahlı saldırı sonucu öldürüldü

İstanbul Bahçelievler'de otomobilini park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Samet Aydın yaşamını yitirdi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Aracını park eden şahıs silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Soğanlı Mahallesi Hülya Sokak'ta otomobilini park eden Samet Aydın, arkadan gelen araçtaki şüpheliler S.Y, B.Ü. ve E.A.Y'nin silahlı saldırısına uğradı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerine göre, sokağa giren Samet Aydın'ın aracının dörtlülerini yakarak park ettiği sırada arkadan gelen başka bir otomobil içerisinden ateş açılması ve şüphelilerin kaçması yer aldı.

Saldırının ardından zanlılar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüphelilerden S.Y'yi kısa sürede yakalayan polis ekiplerinin diğer 2 zanlıyı yakalamaya yönelik çalışmalar başlatıldı.

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Aracını park eden şahıs silahlı saldırı sonucu öldürüldü
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