Aracını park edip KPSS’ye girdi! Kaputtan alevler yükseldi: Polisin müdahalesi faciayı önledi

"İNŞALLAH SINAVDA BAŞARILI OLUR"

Sınava giren gencin babasını teselli eden vatandaşlardan Kübra Bayar da, "Kardeşimiz otomobili park edip sınava gitmiş. Onun için dua edeceğim. İnşallah sınavda başarılı olur. Rabbim kardeşimize arabanın daha iyisini nasip eder" diye konuştu.

Otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör