Haberler Yaşam Haberleri Aracını park edip KPSS'ye girdi! Kaputtan alevler yükseldi: Polisin müdahalesi faciayı önledi
Giriş Tarihi: 4.10.2026 12:51

Aracını park edip KPSS'ye girdi! Kaputtan alevler yükseldi: Polisin müdahalesi faciayı önledi

Amasya'da bir gencin KPSS'ye girmek için yol kenarına park edip bıraktığı otomobilden alevler yükseldi. Yangın tüpleriyle alevlere müdahale edip söndüren trafik polisleri otomobilin tamamen yanmasını önledi.

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İHA Yaşam
Aracını park edip KPSS’ye girdi! Kaputtan alevler yükseldi: Polisin müdahalesi faciayı önledi
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Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna girmek için babasına ait 34 YTF 52 plakalı otomobille evinden ayrılan Emincan Türk, yol kenarına park edip sınava girdi.

OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ

Kısa süre sonra otomobilin kaputundan alevler yükseldi. Çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi.

"POLİSLERE HELAL OLSUN"

Olay yerine yakın olan iki trafik polisi yangın tüpüyle alevlere müdahale edip söndürerek otomobilin tamamen kül olmasını önledi. O anları izleyen vatandaşlardan Kadir Kahraman, "Yangının büyümesini polis önledi. Araç tamamen yanabilirdi. Polislere helal olsun" dedi.

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"İNŞALLAH SINAVDA BAŞARILI OLUR"

Sınava giren gencin babasını teselli eden vatandaşlardan Kübra Bayar da, "Kardeşimiz otomobili park edip sınava gitmiş. Onun için dua edeceğim. İnşallah sınavda başarılı olur. Rabbim kardeşimize arabanın daha iyisini nasip eder" diye konuştu.

Otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#AMASYA

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