Aracını park edip KPSS’ye girdi! Kaputtan alevler yükseldi: Polisin müdahalesi faciayı önledi

Amasya Üniversitesi Yeşilırmak Yerleşkesi'nde düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumuna girmek için babasına ait 34 YTF 52 plakalı otomobille evinden ayrılan Emincan Türk, yol kenarına park edip sınava girdi.
OTOMOBİLDEN ALEVLER YÜKSELDİ
Kısa süre sonra otomobilin kaputundan alevler yükseldi. Çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi.
"İNŞALLAH SINAVDA BAŞARILI OLUR"
Sınava giren gencin babasını teselli eden vatandaşlardan Kübra Bayar da, "Kardeşimiz otomobili park edip sınava gitmiş. Onun için dua edeceğim. İnşallah sınavda başarılı olur. Rabbim kardeşimize arabanın daha iyisini nasip eder" diye konuştu.
Otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.